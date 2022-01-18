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Шоу-бизнес
Марина Александрова показала себя в одном халатике

Марина Александрова показала себя в одном халатике

Естественная красота звезды "Домашнего ареста" поразила публику.
прочитано 188 раз

Накануне Марина Александрова решила поделиться со своими подписчиками редкой фотографией. На ней она запечатлена в халатике и с убранными волосами. Видно, что актриса отдыхает в спа-комплексе, наслаждаясь водными процедурами. Женщина не стесняется своей естественной красоты, поэтому с легкостью выложила в "Инстаграм" снимок без макияжа. Под публикацией артистка написала, что она на каникулах, без паники и макияжа.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Поклонники с радостью восприняли новую фотографию звезды. Многие похвалили Марину за то, что ей удается сохранять красоту и молодость. "Сказочно красиво без косметики получилось", "Вот это называется чистая красота", "Вам не нужен макияж, вы самая красивая на свете", "Прям колдовство", "Вы всегда красивы", "Ваше величество", "Уверен, ты еще красивее, когда просыпаешься", "Марина, не могу вами восторгаться" Вы прелестны", "Многое отдал, чтобы подобное увидеть", – захвалили актрису подписчики.

Александрова тщательно следит за своей внешностью. По ее словам, важно правильно питаться. Съемки, гастроли не должны этому мешать. Также звезда поделилась некоторыми рекомендациями. Так, нужно есть полезную еду, пережевывать ее медленно, своевременно пить воду, несколько раз в неделю отказываться от вечернего приема пищи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 11:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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