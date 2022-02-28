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Шоу-бизнес
Сын рассказал об уходе 70-летнего Олега Газманова

Сын рассказал об уходе 70-летнего Олега Газманова

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Поклонники Олега Газманова потрясены новостью – пресса пишет об уходе 70-летнего певца. Корреспондент "Дни.ру" позвонил старшему сыну артиста Родиону Газманову, чтобы узнать подробности.
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"Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить и пожить уже для себя и семьи, да никак пока не получается. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу…" – сказал недавно в одном из интервью Олег Газманов.

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Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

На самом ли деле 70-летний эстрадный "есаул" решил покинуть сцены и уйти на пенсию? В 1981 году он окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Творческую деятельность начал в группе "Атлантик" еще во время учебы, потом пел в группах "Визит", "Диво", "Галактика". А 1989-м создал группу, песню и клип "Эскадрон".

С тех пор Олег Михайлович находится в топе российского шоу-бизнеса. И сдавать позиций не собирается! По крайней мере, так говорит его старший сын Родион Газманов.

"О его уходе со сцены периодически запускают фейки, – заверил "Дни.ру" Олег Газманов. – Но у меня есть только один ответ всем тем, кто это обсуждает и этого хочет: ее дождетесь!"

Фото: Пресс-служба / Ольга Лесли

Напомним, что многие артисты уходили со сцены на пике карьеры – Мусли Магомаева, Марлен Дитрих.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 13:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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