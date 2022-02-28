Сын рассказал об уходе 70-летнего Олега Газманова

Поклонники Олега Газманова потрясены новостью – пресса пишет об уходе 70-летнего певца. Корреспондент "Дни.ру" позвонил старшему сыну артиста Родиону Газманову, чтобы узнать подробности.

"Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить и пожить уже для себя и семьи, да никак пока не получается. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу…" – сказал недавно в одном из интервью Олег Газманов.

На самом ли деле 70-летний эстрадный "есаул" решил покинуть сцены и уйти на пенсию? В 1981 году он окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Творческую деятельность начал в группе "Атлантик" еще во время учебы, потом пел в группах "Визит", "Диво", "Галактика". А 1989-м создал группу, песню и клип "Эскадрон".

С тех пор Олег Михайлович находится в топе российского шоу-бизнеса. И сдавать позиций не собирается! По крайней мере, так говорит его старший сын Родион Газманов.

"О его уходе со сцены периодически запускают фейки, – заверил "Дни.ру" Олег Газманов. – Но у меня есть только один ответ всем тем, кто это обсуждает и этого хочет: ее дождетесь!"

Напомним, что многие артисты уходили со сцены на пике карьеры – Мусли Магомаева, Марлен Дитрих.