"Посмотри на Орбакайте!": негативно настроенный Газманов попросил сына сменить фамилию

Детям знаменитых людей всегда непросто пробиваться – их придирчиво оценивают, сравнивают, а при победах считают, что все благодаря блату. Родион Газманов через все это прошел. И рассказал о пережитом корреспонденту "Дни.ру".

С трех лет Родион Газманов ездил с отцом на гастроли, и этот мир ему очень нравился. Особенно когда барабанщик позволял поиграть на ударных! Но музыку в качестве профессии Родион избрал не сразу – работал финансовым аналитиком, занимался недвижимостью. А когда сказал отцу, что хочет пойти на сцену, одобрения не нашел.

"Отец отнесся к этому моему желанию однозначно негативно, – вспоминает Родион. – Когда у меня спрашивают о лучшем совете, который мне когда-либо давал папа, я отвечаю: "Не ходи в музыку!" Но я рад, что в итоге ему не последовал".

Спустя какое-то время появилась мысль, чтобы продюсером Родиона стал именно его знаменитый отец. Но тот отказался заниматься продвижением талантливого сына, объяснив: "Я боюсь его "загазманить".

"Когда я стал записывать песни и давать концерты, отец неожиданно сказал: "Ты знаешь, двух Газмановых на эстраде быть не может, они будут друг другу мешать. Возможно, тебе стоит взять псевдоним, – вспоминает Родион. – Папа тогда привел мне в пример Кристину Орбакайте. Я очень долго об этом думал, взвешивал, но в итоге понял, что Орбакайте – это все равно дочь Пугачевой. И все это знают. Поэтому решил, что я тоже в фамилию Газманов смогу привнести что-то хорошее".

Родион морально был готов к скептическим взглядам и сравнениям с отцом. "С учетом огромного количества хитов, которые есть у отца, сравнение, вероятно, идет не в мою пользу, но я не отчаиваюсь и иду дальше, – пояснил Родион. – Я принципиально не перепеваю песен папы, хочу делать что-то свое, чтобы не было идентичности. Просто никогда не пытался походить на отца, косить под него, хотя у нас с ним похожие голоса, пластика".