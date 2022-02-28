Беда дома: обнародована причина внезапного исчезновения Киркорова

Что известно об исчезновении Филиппа Киркорова.

В последнее время в Сети муссируется слух, дескать, Филипп Киркоров собирается оставить сцену. Якобы артист решил уйти на пенсию. Сплетни спровоцировало поведение Киркорова – он перестал вести соцсети и появляться на красных дорожках.

Общаясь с журналистами, поп-король российской эстрады объяснил собственное внезапное исчезновение. По словам Филиппа Киркорова, уйти в тень на время ему пришлось из-за беды дома. Как оказалось, близкие вокалиста разом слегли с коронавирусной инфекцией. Омикрон-штамм сразил отца и сына певца, а также его помощников по хозяйству. Киркоров не отходил от постелей заболевших, забыв о выходах в свет.

О пенсии Филипп Киркоров даже не думает. "Меня могут только унести со сцены или на коляске вывезти", – сказал как отрезал певец.

В апреле Филипп Киркоров собирается отметить 55-летие. В честь юбилея знаменитость устроит грандиозный концерт Кремлевском дворце.

Киркоров рассказал также, что новогодние каникулы стали для него настоящим испытанием. Дело в том, что Филипп отправился в Майами с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, но "без нянек и мамок". Вокалист не скрывает, что испытал все прелести родительства в этой поездке. В вопросах ведения хозяйства, говорит артист, он полный ноль. К счастью, наследники, которые уже почти взрослые, уже многое умеют делать самостоятельно.