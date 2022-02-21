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Шоу-бизнес
"Гей-парад с выездом на дом": Киркоров с молодыми красавчиками завалился в дом к Бледанс

"Гей-парад с выездом на дом": Киркоров с молодыми красавчиками завалился в дом к Бледанс

Филипп Киркоров приехал в гости к Эвелине Бледанс. Кадры встречи оказались в Сети.
прочитано 346 раз

Российская ведущая и блогер Эвелина Бледанс пригласила Филиппа Киркорова в гости. В своем "Инстаграм" она показала видео, на кадрах которого артист заходит к ней в дом с роскошным букетом и ласково приветствует ее сына Семена. Мальчик с большой врученной игрушкой остался доволен.

Подписчики Эвелины Бледанс заметили, что в коридоре также стояли мужчины, среди которых был похожий на бизнесмена и мецената Виктора Жиленко. Фанаты заподозрили, что встреча произошла не случайно. Возможно, основатель Бахчисарайского Парка миниатюр, аквариума и крокодиляриума вместе со звездами создают какой-то важный проект.

Поклонники также заметили, что снимающий происходящее на видео наложил зачем-то украшающий фильтр-маску в "Инстаграм", из-за чего мужчины оказались женоподобными.

"Мне кажется, или мужики все накрашены?"; "А где женщины? Почему одни мужики?"; "Все с губищами и ресницами"; "Гей парад с выездом на дом 😂😂вечер будет жарким", – написали в комментариях подписчики.

Тема нетрадиционной сексуальной ориентации не отлипает от Филиппа Киркорова уже несколько месяцев. Все началось после скандала на МУЗ-ТВ. Во время вручения музыкальной премии в Сети начали говорить о том, что появление поп-короля на красной ковровой дорожке в окружении полуголых мальчиков напоминал гейский цирк.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 14:22 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Гость962982
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ЖидоБблляяддьёённс приобщи дебилёныша к гей культуре!
Гость958989
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как все фальшиво и ненатурально
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