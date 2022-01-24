"Лечит душу": Бабкина променяла молодого хахаля на старого деда

71-летняя Надежда Бабкина ошарашила фото с импозантным кавалером.

Любви все возрасты покорны, писал великий классик Александр Пушкин. Это утверждение на своем примере доказывает 71-летняя Надежда Бабкина. Певица не только потрясающе выглядит в свои годы, но и пользуется успехом у мужчин.

Долгое время считалось, что артистка состоит в любовных отношениях с Евгением Гором, который годится ей в сыновья. Однако звезда отвергла предложение поклонника жить вместе. По словам Бабкиной, мужчину нельзя подпускать к себе слишком близко, иначе у него пропадет интерес.

Знаменитость уже давно не публикует романтичные кадры с фаворитом, поэтому в Сети поползли слухи, будто бы их роман завершился. Некоторые сочли, что Надежда Бабкина променяла молодого хахаля на старого деда — в личном блоге звезда показала кадр с пожилым клоуном Вячеславом Полуниным.

Артистка сообщила о тесном сотрудничестве с импозантным мужчиной. В "Инстаграм" звезда прорекламировала его "Снежное шоу". Это сказочное зрелище показывают в театре "Русская песня".

Поклонники отреагировали бурно. Народ отметил, что Надежда Бабкина в объятиях коллеги цветет и пахнет. "Вы классные, талантливые. Счастье вас смотреть и слушать", "Волшебный спектакль. Лечит душу", "Какие милые... Смотритесь как одно целое", — выразились комментаторы.