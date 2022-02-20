Голос становится не таким: Чудом выжившая МакSим страдает от последствий страшной болезни

Артистка рассказала, что оказалось самым сложным в восстановлении после пневмонии. Процесс идет не в том темпе, на который рассчитывала Марина, она очень переживает, что пострадал ее главный инструмент – голос. Тем не менее, артистка исправно выполняет все предписания врачей и старается не торопиться, чтобы не навредить еще ослабленному организму.
Врач-отоларинголог Элеонора Терехова объяснила, с чем связано медленное восстановление. Из-за тяжелой болезни у певицы в легких стала формироваться фиброзная ткань, нарушающая их эластичность, что может стать помехой пению. "Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни", – объяснила специалист.
Пока организм приходит в привычное состояние, МакSим занимается детьми и уделяет особое внимание своей музыкальной школе. Коллеги по цеху уверены, что голос придет в норму и артистка сможет порадовать поклонников выступлениями.
Напомним, в прошлом году Марина Максимова оказалась в реанимации с тяжелой пневмонией. Ее состояние ухудшалось, из-за чего врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Прогнозы были крайне неблагоприятные, но МакSим справилась и буквально чудом выжила.