Ждет двойню? Загулявшая в Африке Бузова засветила огромное пузо

Ольга Бузова поразила поклонников.

Поющая ведущая все еще находится на съемках шоу "Звезды в Африке" вместе с участниками и командой проекта. Вместе с Ольгой в Африке проводит время и ее пиар-директор Антон Богославский. В его блоге появился ролик, который вызвал огромный ажиотаж у поклонников Бузовой.

На видео видно, что артистка стоит в купальнике у бассейна и что-то проверяет в своем телефоне. Ольга явно расслаблена и не ожидает, что ее снимают. С того ракурса, в котором сняли поющую ведущую, кажется, что у нее огромное пузо, будто она беременна двойней. Однако информации об избраннике Бузовой и тем более о ее беременности нет.

Поклонники тут же стали предполагать, что Ольга успела "нагулять" ребенка на съемках или сделала ЭКО. Хотя, скорее всего, это просто неудачный ракурс, из-за которого артистка выглядит толще, чем есть на самом деле. Антон еще навел камеру на торт, намекая, что живот образовался из-за плотного обеда.

Ранее Ольга Бузова заговорила о том, что мечтает о дочке и даже придумала для нее имя. В отличие от других отечественных звезд, поющая ведущая не планирует экспериментировать, для будущей наследницы она выбрала простое русское имя Мария. Оказалось, с именем она определилась еще в 25 лет и решения своего не изменила.