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Шоу-бизнес
Сбежавшая из России Бузова поразила вульгарным видом

Сбежавшая из России Бузова поразила вульгарным видом

Ольга Бузова во всю показывает фанатам свою жизнь в Африке, не обошлось и без пикантных снимков.
прочитано 59 раз

Ольга Бузова вновь покинула Россию. На этот раз она отправилась в Африку для съемок второго сезона программы "Звезды в Африке". Видимо, ради того, чтобы предстать в кадре во всей красе, женщина решила обновить гардероб. Артистка прикупила несколько новых луков и решила похвастаться ими в своем "Инстаграм".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В отличие от участников проекта, ведущие не живут в ужасных условиях и не голодают, а потому Ольга Бузова может в полной мере насладиться солнечной Африкой. Экс-участница "Дома-2" старается везде выглядеть сногсшибательно, поэтому даже на прогулку она подбирает стильные луки. Так, на одной из сторис ведущая предстала в ярко-оранжевом топе, который хорошо подчеркивал загар теледивы. Также Ольга накрутила волосы и нанесла макияж, что сделало ее еще более эффектной.

Прогулочным лугом Бузова решила не ограничиваться. Всем подписчикам она решила продемонстрировать стройную фигурку, представ перед камерой в фиолетовом купальнике. Безусловно, формы у звезды замечательные, однако многие фанаты посчитали, что позировать в таком виде и транслировать это на многомиллионную аудиторию – это чересчур вульгарно.

Кстати, в перерывах между съемками Ольга любит принимать солнечные ванны. Так, она опубликовала видео, на котором нежится на солнышке в том самом лавандовом купальнике. Обнажив грудную клетку, Бузова извивалась перед камерой под свой хит "Mira me bebe". Чтобы сделать ролик более горячим, она сексуально вылила на свое тело немного воды.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 01:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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