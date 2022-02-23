"Спорт, музыка и женщины": Тяжелобольной Губин рассказал о тайных страстях

Андрей Губин уже 15 лет живет затворником из-за неизлечимой болезни.

У артиста редкое заболевание – левосторонняя прозопалгия лица, из-за которой он долгие годы постоянно испытывает боль. Непрекращающиеся страдания сильно отразились на жизни некогда популярного певца. Андрей признается, что испробовал все и потратил на лечение огромные деньги, около 150 тысяч долларов.

Однако врачи лучших клиник Израиля и Германии не смогли ничего сделать, ведь болезнь не лечится. Единственное, что смогли порекомендовать медики – больше двигаться, поэтому Губин старается заниматься спортом и танцевать.

Несмотря на тяжелое заболевание, Андрей старается работать. Он пишет песни для других исполнителей, чтобы "обеспечить себе безбедную старость". Артист все еще надеется, что болезнь отступит и он сможет полноценно вернуться в шоу-бизнес, а не быть только "за кадром".

Рассказал Губин и о своих тайных страстях: "Три вещи меня интересуют: спорт, музыка и женщины". Сейчас артист одинок, но раньше у него была девушка, которая живет в Самаре. Она очень ревностно относилась к громким заголовкам о "новой невесте" Андрея.

Губин предполагает, что одиночество связано с болезнью, так как из-за нее характер меняется не в лучшую сторону. "Женщина должна быть очень терпеливой. Мне тяжело находиться долго с кем-то в одном пространстве. Поэтому живу один", – заключил автор песен.