"Такие истерики!": Продюсер заявила о заболевании гниющего без зубов Губина

В последнее время Андрей Губин то и дело жалуется на здоровье. В интервью артист заявлял, что стоит одной ногой в могиле и гниет заживо. Кроме того, певец поведал о катастрофической потере зубов вследствие тяжелого неврологического заболевания. Андрей Губин назвал себя великомучеником, поскольку испытывает нестерпимые боли.
Продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что поп-музыкант и в юности отличался неадеватностью, поэтому она отчасти считает его ненормальным. Ранее они работали вместе, и воспоминания про коллегу остались не лучшими. "Он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание", — выразилась женщина.
Как сообщила продюсер, о певце ходят печальные слухи, будто бы его нужно лечить принудительно. Сама она жалеет Андрея Губина и полагает, что он может восстановиться лишь самостоятельно. Олеся Сазыкина уверена, что корень проблем в сложном характере артиста и карьерных потрясениях, которые подавили его боевой настрой.
Как писали "Дни.ру", эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова проанализировала поведение звезды 90-х. По ее мнению, Андрей Губин страдает от недостатка внимания — намеренно занимает позицию жертвы, чтобы публика про него не забывала.
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