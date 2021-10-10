"Выжать жалость": коллеги усомнились в словах тяжелобольного Андрея Губина

Андрей Губин долгое время не выходил в свет. На днях он дал откровенное интервью, в которое поверили не все.

В 90-х Андрей Губин был популярным артистом. Не было человека, который не знал бы его хиты "Девушки, как звезды", "Лиза", "Мальчик-бродяга". Видимо, слава далась ему тяжело, потому что после взлета он пропал на долгое время. Много лет он не выпускал новые песни и клипы.

На днях он дал интервью, где откровенно рассказал о своем состоянии здоровья. Оказалось, у певца обнаружили редкое неврологическое заболевание, которое вызывает сильные боли. Знаменитость рассказала о скорой смерти и о том, что все это дается ему тяжело.

Фанаты поддержали своего кумира детства, а некоторые друзья музыканта были шокированы этой информацией. Но поверили ей не все. Нашлись и те, кто уверяет окружающих, что Губин делает это все для того, чтобы вызвать жалость и вернуть популярность.

"Есть масса разговоров о том, насколько это правда. Или это просто какая-то смоделированная им фантазия, чтобы выжать какую-то жалость", – высказался один из наблюдателей за ситуауцией.

Поклонники буквально разделились на два лагеря. Кто-то сочувствует артисту и пишем ему приятные комментарии, а кто-то смеется над тем, что он выбрал такой путь, чтобы заработать денег. В любом случае, сам Андрей Губин пока не прокомментировал скандальное интервью.