"Шоколадная" жена Петросяна внезапно вылезла наружу: Запахло

Супруга Евгения Петросяна порадовала подписчиков стильным образом и заговорила о весне.

В 2018 году Евгений Петросян развелся с супругой Еленой Степаненко. Тогда и стало известно, что у юмориста появилась новая муза в лице молодой Татьяны Брухуновой. С тех пор влюбленным пришлось проходить через массу трудностей, ведь публика сразу же начала обвинять новую пассию Петросяна в том, что она разрушила крепкую семью. Напомним, Петросян и Степаненко прожили в браке тридцать два года. Однако Татьяна стойко справилась с хейтом и теперь старается не реагировать на негативные слова в свой адрес. Сейчас пара счастлива вместе, недавно избранница подарила Евгению сына Вагана.

В последнее время о жизни Татьяны Брухуновой известно не так много. Возможно, виной тому зимние холода. Однако накануне Татьяна решила напомнить о себе подписчикам, выложив пост в свой "Инстаграм". На фотографии женщина позирует на крыльце загородного дома. Складывается ощущение, будто она только-только вышла наружу, обрадовавшись весеннему солнцу. Видно, что Татьяна серьезно подошла к выбору образа – вся одежда выдержана в одной цветовой гамме. Она надела свитшот шоколадного цвета, который гармонирует с такого же оттенка ботинками. Брюки оказались чуть светлее, но тоже в тон. Так что у жены Петросяна получился элегантный "шоколадный" образ. "Когда запахло весной и выглянуло солнце, мне сразу захотелось нарядиться", – подписала она снимок.

Поклонники оценили чувство стиля Брухуновой. "Образ прелесть! Вы похожи на первую весеннюю бабочку, которая выпорхнула, почувствовав весну", "Тебе очень идет. И, глядя на темя, я помчалась в магазин и купила новый прикид", "Вы всегда нарядная и красивая", "Шоколадный шоколад и весенняя улыбка", – написали подписчики.