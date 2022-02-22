54-летняя Воробей показала абсолютно голое тело

Накануне Дня защитника Отечества артистка решила повеселить публику веселыми идеями подарков к 23 февраля. В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала подборку забавных фото.
"Есть идеи к 23 февраля? Подкидываю: выбирайте, голосуйте: 2/3/4/5/6/7", – подписала свой пост Елена Воробей. На первом же снимке она предстала собственной персоной.
На одном из кадров в подборке знаменитости – абсолютно голая загорелая накаченная женщина. Россияне по достоинству оценили юмор Елены Воробей и поддержали ее шутливый тон. "Отличные варианты", "Елена, какая вы позитивная девушка, мне очень нравится ваша фотография", – высказались фолловеры.
Напомним, летом прошлого года юмористка поделилась с публикой радостным событием. Она поведала, что ее дочь София окончила школу.
Отметим, что Елена Воробей скрывает имя своего возлюбленного. Однако журналистам удалось выяснить, кто завоевал сердце звезды. Так, по слухам, новым избранником артистки оказался белорусский чиновник и предприниматель Сергей Евтухович. Сама знаменитость пока не подтверждала эту информацию.