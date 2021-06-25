"Ошибаются все": Елена Воробей публично обратилась к дочери

Алена Воробей поделилась с поклонниками радостным событием. Юмористка рассказала, что ее дочь София окончила школу.

Артистка разместила в своем микроблоге фото дочери с выпускного и очень трогательно обратилась к ней. Елена Воробей назвала наследницу солнышком и поздравила с получением аттестата о среднем общем образовании.

Юмористка отметила, что важный рубеж в жизни Софии позади, и она ею очень гордится. Елена Воробей сообщила, что всегда была рядом с ней, в том числе душой, даже когда находилась за много километров – на гастролях. Заботливая мать звонила дочери и интересовалась ее делами и успехами в школе.

Актриса поведала, что дочь сама создавала свою систему ценностей, узнала, что такое предательство и настоящая дружба и научилась справляться с хейтом. "Поняла, что ошибаются все, но не все находят в себе силы и желание исправлять ошибки", – отметила звезда.

Кроме того, знаменитость заявила, что последние пару лет практически не контролировала учебный процесс, всецело доверившись Софии. И девушка оправдала ее ожидания.

Напомним, 54-летняя Елена Воробей скрывает имя своего возлюбленного. Однако журналистам удалось выяснить, кто завоевал сердце юмористки. Так, по слухам, новым избранником артистки оказался белорусский чиновник и предприниматель Сергей Евтухович.

