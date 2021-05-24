Дочь поражена новым мужем 53-летней Воробей: Мне уже тогда что-то показалось

Звезда призналась, что смогла-таки довести своего тайного возлюбленного до ЗАГСа. Артистка продемонстрировала и увесистое кольцо на "том самом" пальце. По словам юмористки, они с избранником даже подумывают о совместных наследниках. "Мы работаем в этом направлении", – намекнула 53-летняя Елена Воробей.
Напомним, что у артистки уже есть взрослая дочь. Софии в этом году исполнилось 18 лет. Девушка рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись" о новом избраннике своей матери. По словам дочери звезды, впервые она его увидела несколько месяцев назад.
Тогда Соня гуляла по Москве и позвонила маме с просьбой довезти ее до дома. Елена Воробей предложила дочери зайти в кафе неподалеку, в котором находилась вместе с мужчиной. По словам Софии, он сразу же расположил ее к себе. "Я пришла, мама сидит с молодым человеком, мне уже тогда что-то показалось, хотя, наверное, ничего и не было", – поделилась наследница юмористки.
Дочь отметила, что отлично ладит с избранником Елены Воробей. Например, они спокойно общаются, даже когда артистки нет дома – могут просто болтать несколько часов.
Напомним, юмористка старается не афишировать подробности личной жизни. Звезда держит в тайне имя своего возлюбленного. Однако журналистом удалось выяснить, кто завоевал сердце юмористки. Новым мужем Елены Воробей оказался белорусский чиновник и предприниматель Сергей Евтухович. Мужчина в разводе, у него также есть дети от предыдущих отношений.
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