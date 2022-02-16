"Не боюсь начинать с нуля": Чудом выжившая МакSим заинтриговала народ

Певица МакSим поделилась с подписчиками откровением.

Артистка практически вернулась в строй после тяжелой болезни, она активно ведет блог и делится с поклонниками своими мыслями и планами. Марина опубликовала загадочный пост о новых начинаниях. "Я не боюсь начинать все с нуля, ни о чём не жалея. Каждый день делайте что-то, что ведёт вас к мечте! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заинтриговала народ МакSим.

Поклонники активно поддержали любимую исполнительницу. "Самая лучшая, сильная и непобедимая! С нуля начинается новый путь, вторая волна! Марина, мы всегда рядом, главное будь здорова и счастлива", "Золотые слова, Мариш. Красотка", "А благодаря тебе, я как-то стала верить в себя", "Молодец, любим тебя и твое творчество", "Марине снова 17... выглядит как новенькая ", "И идти туда, где страшно . Потому что там рост", "Быть благодарной прошлому за опыт это нормально, так же, как начать все с нуля", – написали комментаторы.

Напомним, в прошлом году певица МакSим перенесла тяжелую болезнь. Артистка была госпитализирована с двусторонней пневмонией, позже состояние ухудшилось, ее ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. А позже – к ЭКМО. Прогнозы были неутешительные, но Марина справилась, она буквально чудом выжила и уже несколько месяцев восстанавливается.