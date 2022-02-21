Пострадал от огня и пропал: Газманов не выходит на связь

После неприятного инцидента Родион Газманов уже несколько дней не появляется в социальных сетях.

Неделю назад с Родионом Газмановым случилось происшествие. Артист пострадал в огне. На своей странице в "Инстаграм" певец поведал, что хотел приготовить еду на гриле, но тот вспыхнул и опалил ему лицо. По словам исполнителя, у него покраснело лицо, а также подпалились волосы и бровь. Однако медицинской помощи ему не потребовалось.

На вопросы поклонников о состоянии здоровья он отшучивался. Так, он отметил, что чувствует себя прекрасно и даже готовит для фанатов сюрприз – новую песню. Родион буквально с головой погрузился в работу, чему даже был рад. Он признался, что плотный график помогает ему собрать в кулак все силы и работать эффективнее. Несмотря на это, он находил время, чтобы общаться с подписчиками и делиться подробностями из жизни.

Однако уже с вечера пятницы артист перестал выходить на связь, а именно выкладывать посты в микроблог. Из-за этого фолловеры серьезно испугались, ведь, как правило, звезды активизируются в выходные дни, стараясь как можно чаще делиться новостями. Надеемся, что сын Олега Газманова просто решил взять паузу и отдохнуть от социальных сетей. Ведь у него выдалась по-настоящему непростая неделя.