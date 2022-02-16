"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери

Ларисе Долиной идет 67-й год, но выглядит она куда моложе своей 38-летней дочери Ангелины Долиной. Кажется, певица знает какие-то секреты, которые помогают повернуть время вспять. Ведь иначе на седьмом десятке так роскошно просто физиологически выглядеть нельзя.
Смотришь на певицу и вспоминаешь слова чеховской Аркадиной из "Чайки": "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".
При этом артистка отрицает, что делала пластические операции. Она уверяет, что резко сбросила вес благодаря определенной чудесной диете – мол, надоело носить на себе лишний вес. Сдав анализы, исполнительница узнала, что ей можно есть, а что противопоказано. А потом прибегнула к промежуточному голоданию. "Только пью воду", — хвасталась Лариса Долина. Певица сдерживала аппетит и голодала по 18 часов, чтобы обрести стройную фигуру. В итоге звезда стала весить 55 килограммов и кардинально преобразилась.