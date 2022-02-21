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Шоу-бизнес
"Утро добрым не бывает": семью Нетребко после спектакля ждало пепелище на месте дома

"Утро добрым не бывает": семью Нетребко после спектакля ждало пепелище на месте дома

Оперная дива Анна Нетребко воспитывает 13-летнего сына Тьяго Аруа. С такой матерью не заскучаешь!
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У Анны Нетребко есть недвижимость во многих странах. В 2006-м году певица получила второе гражданство – стала гражданкой Австрии и купила квартиру в Вене. Есть у нее квартира и в Америке – она приобрела недвижимость в Верхнем Манхэттене, расположенную неподалеку от Линкольн-сквера. Из окон этой шикарной квартиры, расположенной на 32 этаже небоскреба, открывается невероятный вид на город и знаменитую реку Гудзон.

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Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Впрочем, дома она бывает редко – работа обязывает много ездить по миру. Очередная поездка была в Италию.

Особенно Анну интересовал древний горд Эрколано, который стоит на месте древнеримского курортного города Геркуланума, что на берегу Неаполитанского залива. Римляне рассказывали легенду, как Геркулес, возвращавшийся из похода на западное побережье Европы во исполнение своего десятого подвига, основал здесь город, дав ему свое имя.

В 79 году этот город был сметен с лица замели извержением вулкана Везувий. Пирокластические потоки принесли с собой гораздо больше продуктов извержения, нежели в соседних Помпеях. Поэтому слой вулканических отложений над Геркуланумом выше в 2,5 раза.

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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago

Сюда-то, на пепелище вместо домов, и привезла просвещаться сына-подростка Нетребко. "Утро добрым не бывает! После спектакля и пары часов сна мама потащила всех смотреть руины Эрколано, засыпанного пеплом Везувия", – написал звезда в "Инстаграме", где опубликовала кадры с экскурсии.

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Фото: Roman Vondrous / CTK / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 17:01 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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