Ставший отцом Николаев трогательно обратился к возлюбленной: Спасибо

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отмечают годовщину со дня встречи.

Игорь Николаев долго искал ту единственную, с которой будет жить долго и счастливо. За плечами артиста два неудачных брака. Так, первой женой его стала одноклассница, которая родила певцу дочь Елену. Однако отношения долго не продлились. Позже музыкант женился на яркой Наташе Королевой, которая вдохновила его на творчество. Именно в союзе с ней он написал песни, которые прогремели на всю Россию. Но сохранить отношения с заводной певицей тоже не получилось. Увлекшись стриптизером Тарзаном, Наташа решилась на развод.

Для Николаева расставание стало большим ударом, он долго переживал, но в 2006 году ему посчастливилось повстречать Юлию Проскурякову, с которой наконец-то нашел свое счастье. Сегодня супруги являются одной из крепких пар российского шоу-бизнеса. Не так давно свершилось радостное событие – Юлия подарила мужу дочь Веронику. Певица долго скрывала беременность, так как она далась ей нелегко.

Сегодня у супругов знаменательный день – годовщина со дня встречи. По этому случаю они поздравили друг друга в микроблоге. Так, Проскурякова написала, что она очень рада, что шестнадцать лет назад она повстречала Николаева. Муж ответил избраннице в комментариях, написав: "Спасибо, любимая".