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Шоу-бизнес
"Отшлепаю": игривая Подольская пообещала Преснякову домашние забавы

"Отшлепаю": игривая Подольская пообещала Преснякову домашние забавы

Владимир Пресняков вместе с Леонидом Агутиным отправился на гастроли в Турцию.
прочитано 94 раза

В перерыве между выступлениями Леонид Агутин решил поделиться со своими подписчиками забавным видео. Музыкант снял ролик, в котором он попытался представить публике молодого начинающего артиста – Владимира Преснякова. Муж Натальи Подольской при этом ходил из стороны в стороны перед камерой и притворялся, что едва стоит на ногах – якобы от волнения мужчина перебрал лишнего.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

После того, как юмористический ролик появился в инстаграм-аккаунте Агутина, его фанаты дружно посмеялись над друзьями-музыкантами. Отметилась под публикацией и Наталья Подольская, ожидающая супруга дома. Певица тут же решила подыграть шутникам.

"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома," – написала игривая Подольская.

Некоторые фолловеры восприняли эти слова как обещание неких домашних забав и даже спросили, будет ли женщина использовать плетку. Другие попытались защитить провинившегося Преснякова перед супругой и попросили ее не вспугнуть молодого и перспективного артиста.

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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)


В целом юмор старых друзей всем пришелся по вкусу. Известно, что музыканты давно дружат семьями и даже выступают на концертах друг друга. Судя по всему, друзья не видят ничего плохого в легком подтрунивании друг над другом, что всегда нравится публике.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Наталья Подольская выступила с неожиданным заявлением.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 10:14 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

комментарии

Ответить:

Гость962699
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Не пойму.Что это эту клуню Подольскую все пиарят.Никто и звать никак Жена алкаша.
1

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