"Отпусти меня": Подольская выступила с неожиданным заявлением

Виктор Дробыш рассказал, как Наталья Подольская разорвала с ним контракт ради любви.

Зритель узнал о Наталье Подольской в 2004 году благодаря "Фабрике звезд". Продюсерами тогда были Максим Фадеев и Игорь Матвиенко. Певица тогда заняла почетное третье место, а ее вокальными данными заинтересовался Виктор Дробыш. Однако сотрудничество с продюсером не вышло, поскольку артистка познакомилась с Владимиром Пресняковым и по уши в него влюбилась. Поэтому она решила разорвать контракт с продюсером.

Эту историю поведал журналистам сам Дробыш. Так, Подольская пришла к нему и выступила с неожиданным заявлением. Женщина заявила, что постоянно хочет быть вместе с возлюбленным, а контракт нарушает их гармонию. Также она отметила, что Владимир зам изъявил желание продюсировать возлюбленную. "Отпусти меня", – просила певица. Дробыш отметил, что Подольская на тот момент была популярной исполнительницей, на которой он мог неплохо заработать. Однако он пожалел артистку и проявил великодушие. Так, он не только отпустил Наталью, но и отдал права на песни. По признанию Дробыша, любовь гораздо важнее карьеры. Он вспомнил, что Наталья очень счастлива с Владимиром. По мнению продюсера, это самое главное.

Напомним, музыканты в браке уже около двенадцати лет и воспитывают двух сыновей. Их пара считается одной из наиболее крепких в отечественном шоу-бизнесе.