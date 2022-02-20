Втянутая в скандал Бузова покрылась пятнами: Лицо белое, грудь красная

Ольга Бузова находится на съемках проекта "Звезды в Африке".

Поющая ведущая продолжает рассказывать своим подписчикам о том, с чем ей приходится сталкиваться на жарком континенте. Ольга регулярно выкладывает фото и видеоотчеты о съемочном процессе. Бузова в "сторис" своего блога рассказала, что из-за местной погоды уже вся покрылась пятнами. Из-за работы под палящим солнцем в определенной одежде, кожа покрывается загаром неравномерно.

Ведущая продемонстрировала участки тела, которые стали разного цвета, и констатировала, что приедет в Москву, как леопард. "Лицо белое, шея белая, грудь красная, ноги белые, плечи обгорели", – поделилась Ольга. Она также рассказала, что в суровом климате нужно пользоваться большим количество средств от солнца и насекомых, однако они все равно не помогают до конца.

Напомним, недавно Ольга Бузова ввязалась в скандал с Ксенией Бородиной. Ссора завязалась после того, как одна из экс-ведущих "ДОМа-2" обвинила другую в лицемерии. Ответ не заставил себя ждать и началась перепалка. В скандал стали влезать коллеги по шоу-бизнесу, давая свои комментарии о ситуации.

Неожиданностью стала реакция Алены Водонаевой, с которой у Ольги Бузовой всегда был конфликт. Алена встала на сторону поющей ведущей, опубликовав "сторис" в своем блоге. Кстати, Водонаева участвует в "Звездах в Африке" и сейчас работает вместе с Бузовой.