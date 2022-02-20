Беременность Фриске трагически закончилась: отец сообщил страшную новость

Отец Натальи Фриске Владимир рассказал, что дочь раньше уже пыталась выносить ребенка, но не получилось.

Со дня смерти любимой миллионами российской певицы Жанны Фриске прошло почти семь лет, но внимание к ее семье не снижается до сих пор. Недавно фанаты с новой силой заговорили о Жанне и ее жизни после того, как ее сестра Наталья рассказала о своей беременности.

Это стало невероятной радостью для семьи Фриске и большим сюрпризом для фанатов. Люди наперебой стали судачит: кто отец ребенка? Как Наталья Фриске забеременела? естественно, поползли и сплетни.

Как выяснилось, к своему счастью Наталья Фриске долго шла, и пусть был тернист. Отец Жанны и Натальи Владимир Фриске рассказал, что это вторая беременность дочери. Раньше у нее уже была одна беременность, но она трагически закончилась выкидышем. На этот раз Фриске благополучно носит ребенка и уже вот-вот станет матерью. Именно поэтому она хранила в тайне свою сокровенную беременность, чтобы избежать лишних пересудов и перестраховаться.



"Когда умерла сестра, Наталья уже была беременна, и все события приняла близко к сердцу, из-за чего и случилась трагедия — она потеряла ребенка. Помимо этой потери у женщины был конфликт с супругом Сергеем Вшивковым, с которым впоследствии она развелась", – рассказал Владимир Фриске в эфире "Ты не поверишь!" на НТВ.

Напомним, Жанна Фриске умерла после продолжительной борьбы с онкозаболеванием в 2015 году. Это случилось вскоре после того, как она родила сына Платона. После смерти артистки ее гражданский муж Дмитрий Шепелев судился с отцом звезды Владимиром Фриске за возможность видеться с внуком Платона.