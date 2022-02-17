В Сети опубликованы фото беременной голой сестры Фриске

Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобастомы после рождения ребенка. Но до сих пор ее семье не дают покоя.

Сын Платон стал долгожданным и желанным ребенком Жанны Фриске. Когда певица родила его от ведущего Дмитрия Шепелева, ей было 38 лет. Роды проходили в Майами. Казалось, что в звездной семье все прекрасно. Но потом в СМИ поползли страшные слухи о том, что у Жанны Фриске рак мозга. В 2015 году артистка умерла.

После смерти Жанны Фриске в шоу-бизнесе начался настоящий скандал, отношения семьи испортились, а родным покойной певицы не давали и шагу ступить. Именно поэтому сестра Жанны Фриске Наталья не хотела афишировать свое интересное положение. Однако, по словам женщины, это было невозможно, ее преследовали назойливые репортеры.

Наталья рассекретила свою беременность, опубликовав в "Инстаграм" снимок, на котором предстала обнаженной с большим животом в образе прекрасной лесной феи.

Многие подписчики признали, что 35-летняя Наталья как две капли воды похожа на свою покойную сестру Жанну Фриске. Фанаты пожелали сестре певицы легких родов и крепкого здоровья малышу. Пол ребенка она раскрывать не стала.

"Ты просто чудо! Как напоминаешь Жанну, будь умницей и я очень надеюсь, что Платон будет с вами", – написали фолловеры.