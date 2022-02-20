Показавший страстные ласки с Медведевой Милохин испугался беременности партнерши

Даня Милохин заявил, что мог бы стать отцом, однако поначалу он бы испугался.

Даня Милохин прославился на всю Россию своими видео в социальных сетях и эпатажными выходками. В декабре прошлого года парню исполнилось двадцать лет. И теперь к нему относятся гораздо серьезнее, ведь, по мнению многих, блогеру уже пора выбрать спутницу жизни. Молодой человек не скрывает, что в будущем он бы хотел жениться и обзавестись семьей, ведь ему так этого не хватало в прошлом. Напомним, Даня рос в детском доме и до усыновления был лишен родительской любви и заботы. Так, он признался, что очень любит детей и даже помогал своим приемным родителям ухаживать за их отпрысками: менял памперсы, кормил и укачивал. Об этом он поделился в эфире телеканала "Пятница".

Однако Даня отметил, что сейчас бы испугался, если бы узнал, что его партнерша ждет ребенка. Но, по его словам, он бы что-нибудь придумал, ведь он готов стать отцом. При этом Милохин отметил, что для женитьбы он пока что не созрел.

Напомним, что официально блогер состоял в отношениях с Юлией Гаврилиной, которая тоже снимает видео в TikTok и "Инстаграм". Пара часто расходилась и сходилась вновь, но в конце концов влюбленные приняли решение расстаться. Позже парню приписывали отношения с фигуристкой Женей Медведевой. Молодые люди вместе участвовали в шоу "Ледниковый период". Ребята всячески подливали масло в огонь, нежно обнимаясь перед камерами, а в финальном выпуске они и вовсе страстно поцеловались после успешного проката.