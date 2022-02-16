Окровавленный Милохин показал лицо после жуткой аварии

Даня Милохин поделился с фанатами пугающими кадрами. Оказалось, парень попал в аварию.

Даня Милохин – один из популярных людей отечественного шоу-бизнеса. Молодой человек буквально стал супер звездой, снимая видео в TikTok. Позже он даже записал совместную песню с Николаем Басковым. Однако недавно с парнем произошло происшествие – он стал участником аварии.

Это произошло в центре города. В блогера въехал велосипедист, который буквально сбил Милохина с ног. Из-за сильного удара Даня еще некоторое время лежал на асфальте. К счастью, помощь быстро подоспела. К звезде подбежал охранник, который тут же начал помогать Милохину прийти в чувства. Стоит отметить, что виновник столкновения не стал скрываться с места происшествия. Велосипедист не стоял в сторонке, а тоже пытался помочь блогеру. Также прохожие предложили Дане вызвать скорую помощь, однако он отказался от госпитализации.

Случившимся Милохин решил поделиться в своем "Инстаграм" и опубликовал кадры с окровавленным лицом. Видно, что молодой человек сильно ударился височной частью. Так, на его лбу красуются шишки, а из раны сочится кровь.

Кстати, некоторые не поверили Милохину, решив, что случай был постановочный. По мнению пользователей сети, очень странно, что парень сразу после удара начал фотографировать лицо.