Связавшуюся с Кридом МакSим вывели на чистую воду

Накануне певица МакSим и вокалист Егор Крид выпустили дуэт. Знаменитости перепели старый хит артистки "Отпускаю". Выход обновленной композиции стал для поклонников звезд большой неожиданностью. Дело в том, что МакSим все еще проходит реабилитацию – медики избавляют артистку от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид у знаменитости протекал очень тяжело. С тех пор прошло полгода, однако легкие МакSим до конца не восстановились. Сейчас вокалистка не выступает.
"МакSим наконец-то запела?" – задаются вопросом поклонники певицы после релиза ее дуэта с Кридом.
Педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова между тем уверена, что перепевать заново "Отпускаю" вокалистке не пришлось. Преподавательница вывела звезд на чистую воду. По словам Таравковой, звукорежиссеры нарезали отрывки из старой версии хита и объединили их с рэпом Крида. В новом сингле звучит "старый" голос МакSим.
Юлия Таравкова отметила также, что в обновленном "Отпускаю" певица звучит выигрышнее, нежели ее коллега по цеху. Дескать, Егор Крид как-то слабо себя проявил. В рэпе артиста не было энергетики, эмоций, экспрессии.
"Не слышна разница в вокале между женской и мужской энергетикой", – рассудила Юлия Таравкова.