Вдова Кобзона рассказала о состоянии живущего по соседству онкобольного Юдашкина

Несколько лет назад стало известно, что Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием – писали, что у него опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. При этом сам Юдашкин просил близких не распространяться о недуге. О его болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома.
Модельер всю жизнь обитает в подмосковной Баковке. Вначале жил тут вместе с родителями, тут же познакомился с будущей супругой Мариной, а в 90-е арендовал 1,5 га земли у Баковского лесопарка, обнес эту территорию забором и построил шикарный двухэтажный особняк, который эксперты оценивали в 200 миллионов. Это место напоминает рай на земле!
Среди соседей Юдашкина – патриарх Кирилл, журналистка Юлия Латынина, беглый президент Украины Виктор Янукович, семья певца Иосифа Кобзона... "Я давно с ним не виделась, – призналась Нелли Кобзон. – Состояние у него было тогда ничего, слава Богу. И нам всем вместе надо пожелать ему здоровья!"