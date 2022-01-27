Старичок с ноготок: жена показала онкобольного Юдашкина без прикрас

27 января у Марины и Валентины Юдашкины "клубничная" свадьба – 33 года вместе. "Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз – 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя мой дорогой!" – написала Марина под свежим снимком.
Фотография без прикрас сделана возле загородного дома Юдашкиных Знаменитый модельер запечатлен на ней в синем пуховике и коричневых уггах. "Старичок с ноготок" – заметил кто-то в комментариях. Действительно, рост модельера всего 167 сантиметров.
Напомним, несколько лет назад стало известно, что Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием – писали, что у него опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. Но коварная болезнь не отступила.
Иосиф Кобзон незадолго до смерти сообщил: "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью". А потом Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией, и признался, что попросил близких не распространяться. О болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома.