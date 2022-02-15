"Опять накрывает?": состояние наркозависимой дочери Успенской вызвало опасения

Татьяна Плаксина опубликовала неоднозначный пост, который вызвал подозрения на очередной срыв.

У дочери королевы русского шансона весьма непростая жизнь. Несколько лет назад с ней произошла трагедия: падение с велосипеда обернулось для нее восстановлением лица с хирургическим вмешательством.

Конечно, стресс из-за произошедшего наложил на Татьяну отпечаток: она стала употреблять запрещенные вещества, после чего прошла курс реабилитации. После случившегося поклонники певицы пристально следят за состоянием ее дочери, а также при удобном случае подозревают ее в срыве. Да, и сама Татьяна, может, и не специально, но дает поводы об этом задумываться. Так, накануне она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" неоднозначный пост: девушка, увлекающаяся живописью, выложила фотографию новой картины, а под ней подпись.

"Eyes like glass." Тебе вопрос я задаю, но за него порой казнят. — "Мои стеклянные глаза тебя прозрачностью манят?" Не лги в ответе на вопрос, ложь улетает под откос и пропадают тормоза, когда встречаешь на пути мои стеклянные глаза", – написала Плаксина.

И картина женщины, подозрительно похожей на мать Татьяны, и текст вызвали у подписчиков беспокойство за состояние дочери знаменитой певицы, однажды уличенной в употреблении запрещенных веществ. В частности, их насторожили слова о "стеклянных глазах". Многие принялись предполагать, что наследница Успенской сорвалась.

"Опять накрывает?", – поинтересовался один из пользователей.