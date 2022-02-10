Пропавшая Успенская всполошила россиян: Это ваша приемная дочь?

В последнее время поклонники встревожились внезапным исчезновением звезды шансона из социальных сетей: певица перестала делиться новостями о своей жизни, а фанаты тем временем стали гадать, куда же пропал их кумир.
Успенская наконец-то решила прервать молчание и рассказала, что в ее жизни произошли некоторые изменения. Как передают "РИА ФАН", артистка сильно устала от людей, поэтому решила спрятаться от них на Карибских островах – в местечке, далеком от полных отдыхающих курортов. Она показала видео с недавнего отдыха, чем вызвала кучу вопросов у поклонников.
Дело в том, что почти на всех кадрах звезда мелькала в обнимку с маленькой девочкой, причем, по мнению подписчиков, внимания ей уделяется подозрительно много. У фанатов сразу возник вопрос, кем артистке приходится малышка, в которой она, судя по всему, души не чает.
"Любовь, это ваша приемная дочь?", – написала одна из поклонниц.
Ответа от самой Успенской пользователи не дождались, однако ей на помощь подоспели более внимательные подписчики, которые из последних видео кумира поняли, что девочка по имени Николь – крестница Любови. Собственно, они и объяснили поклонникам, что это за ребенок.
Другой вопрос, который взволновал фанатов – где же родная дочь звезды шансона и почему она не проводит время с кровной родственницей, в отношениях с которой и так не все гладко.