Разбитая подлым поступком Боня публично разнесла завравшуюся Бородину: Лает дома на диване

Конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородины привлек внимание коллег по творческому цеху.

Некогда соведущие решили высказать все, что думают друг о друге. Если кратко, то обе пережили предательство, которое до сих пор не могут простить. К публичному конфликту подключилась и Виктория Боня, которая никогда не упускает возможности "вставить свои пять копеек".

В споре двух бывших подруг теледива выбрала сторону Ольги Бузовой, потому что, по ее признанию, она сама получила подлый удар от Ксении Бородиной. В своей пламенной речи, обращенной к бывшей коллеге по "Дому 2", экс-супруга Курбана Омарова заявила, что не влияет на то, кого продюсеры выбирают в качестве ведущих телестройки. Виктория заявила, что Бородина врет, ведь, когда-то она могла занять это место, но Ксения была против. Так что, оставшаяся без хорошей работы теледива винит во всем именно ее.

"Они сказали, что Бородина встала в позу и заявила, что, если будет Боня, то она уйдет", – вспомнила подлый поступок Виктория.

Ведущая "Дома 2" действовала у нее за спиной, но это, по признанию экс-участницы телестройки, нормальное поведение Ксении, ведь она умеет высказывать свое мнение только в стенах квартиры.

"Оля, ты сказала правду. Бородина – злая собачка-чихуашка, которая может лаять только дома на диване, в глаза сказать ничего не может", – публично разнесла телеведущую Боня.



Напомним, конфликт начала Бузова, которая вдруг вспомнила, какой ужасной подругой была Бородина: говорила про нее гадости за спиной, а еще продолжила вести "Дом 2", когда в шоу появился ее бывший возлюбленный Давид Манукян.