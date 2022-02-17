Угодивший в скандал с наследством Баталова Цивин свалил все на Дрожжину: Минирует и отнимает квартиры

На днях состоялось очередное заседание суда по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова.

В незаконных махинациях с имуществом, принадлежащим вдове артиста и его взрослой дочери, обвиняются бывшие друзья семьи – юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина. Последнее заседание суда по этому громкому делу не обошлось без происшествий – перед началом в суд поступил звонок с сообщением о минировании здания. Кто-то даже заподозрил, что это хитрый план обвиняемых – некая попытка препятствовать правосудию.

Об этом инциденте Цивин высказался в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", вышедшем на канале "Россия 1" сразу после заседания. Юрист решительно подчеркнул, что он здание не минировал и иронично свалил все на Дрожжину.

"Всех старух минирует и отнимает квартиры," – съязвил Цивин, подчеркивая, что его супругу сделали чуть ли не главной преступницей в стране.



Юрист также отметил, что Наталья Дрожжина и так серьезно пострадала из-за всей этой истории. По словам Цивина, у актрисы с лета 2020 года уже было четыре остановки сердца.

Что касается вдовы Баталова, то она, по мнению обвиняемого, все время лжет. В результате действий скандальной пары, Гитана Аркадьевна стала только богаче, так как купленная на ее деньги недвижимость подорожала на треть.

Впрочем, сама вдова не считает, что должна быть благодарна Цивину и Дрожжиной за такую заботу. Женщина настроена решительно и намерена добиться справедливости в деле о наследстве Алексея Баталова.