Всплыли новые детали скандала с наследством покойного Баталова

Заслуженный артист ушел из жизни больше 4 лет назад, однако скандалы вокруг него никак не утихнут. Камнем преткновения является наследство Баталова. Суть истории такова: вдову и дочь артиста незаконным путем лишили полученного имущества. По факту мошенничества возбудили уголовное дело на актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По договору ренты именно они получили имущество.
Дело в том, что по документам Дрожжина должна была обеспечивать уход за Марией Баталовой, которая является инвалидом детства с тяжелой формой ДЦП, но своих обязанностей не выполняла. В итоге ее обвинили в незаконном присвоении чужого имущества. Суд постановил договоры ренты недействительными. Наталья Дрожжина подала апелляцию на решение суда, она будет рассмотрена 30 августа. Также 22 сентября состоится слушанье по делу об отстранении нотариуса, который заверил сделку.
Ранее покойный Алексей Баталов был замешан в еще одном скандале. Администратор Москонцерта Нина Федорова заявила, что артист является биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной. Мол, Лариса Голубкина встречалась с ним пять лет и разошлась, когда Марии был год. Актриса опровергла эту информацию, назвав "бредятиной".
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