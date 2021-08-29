Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Воскресенье
29 августа
Лента новостей
15:29
Экс-участница "ДОМа-2" плюнула в разведенку Бородину
14:50
Всплыли новые детали скандала с наследством покойного Баталова
14:38
"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой
13:34
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
13:13
Общественник Муратов о смуте на Украине: Рынок сбыта и сырья
13:04
Новые фото Заворотнюк-старшей в соцсетях ввели россиян в ступор
12:44
"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь
12:33
Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага
12:16
Шишкова бросила дочь от Тимати на другую женщину
11:52
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
11:37
"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру
11:33
Замешанная в секс-скандале Проклова бросилась на защиту Бузовой: Кто дал вам право
11:17
Подхватившая коронавирус жена-миллионерша Шаляпина оказалась на грани
10:48
"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал
10:45
"Поперлась за бутылкой": Гузеева рассказала об алкогольной зависимости
10:31
Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины
07:55
"Голяком видят чужие мужики": Джигурда выставил фотографии голой жены
06:02
Брежнева поразила рассказом о борьбе с проблемами со здоровьем
03:59
"После смерти Баскова": Милохин метит на место "натурального блондина"
02:00
К чему снится кот
23:58
Яна Рудковская решила поставить жирную точку: У меня плоская грудь – это сильно!
20:10
"Обдепутатился": политика обезобразила облик Шнурова до неузнаваемости
18:05
Наговорившая на 15 лет тюрьмы Агурбаш рассказала о допросе в полиции
17:58
Россиянам рассказали о способе ежемесячно получать 15 тысяч рублей от государства
17:39
Известный режиссер назвал Кудрявцеву тварью: Пусть оскорбляют своих гомосеков из шоу-бизнеса
17:38
"Стало стыдно за вас": Чумаков взял нагнувшуюся Ковальчук сзади на глазах у всех
17:27
Мошенники отобрали у внука Рязановой последние деньги
17:25
Известный телеведущий раскрыл горькую правду о Заворотнюк: Это все реальность
16:55
В Сеть попали огромные тыквы Юдашкиной
16:30
В Госдуме предложили полностью отказаться от монет в России
15:36
Шантаж и угрозы: обнародованы причины появления срамных кадров с Волочковой
14:49
Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем
14:47
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам
14:31
"Врачи не справляются": в тревоге за сыновей Кожевникова приняла меры
13:54
На Егора Крида напали во время выступления
13:54
Еле перемещается: певица МакSим проигрывает в борьбе со страшными последствиями болезни
12:59
"Не женился, я слишком старая": отвергнутая молодым актером Тарханова сменила имидж
12:58
Стало известно об уходе Татьяны Навки
12:53
"Я тебя отпускаю": Лазарев бросил Малиновского
12:26
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
12:23
Цискаридзе назло всем надел женское после отдыха в компании молодых красавцев
12:23
"Метлу им": Лукашенко хочет отправить жен белорусских спортсменов на "воспитательные" работы
11:49
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
11:34
Стало известно о состоянии актрисы Максимовой после попытки нападения
10:57
"Весь в маму": Шепелев наконец показал лицо сына от Жанны Фриске
10:53
Ольга Бузова о дорогих подарках любовников: Дают – бери!
10:53
Колье и часы за бешеные деньги: неприличная роскошь на свадьбе 50-летней Федункив с 37-летним итальянцем
08:35
Брошенная принцем Гарри Меган Маркл с треском провалилась
06:24
Рецепт морковного кекса от Эвелины Бледанс
04:17
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
Стало известно об уходе Татьяны Навки
19-летняя внучка Михалкова выросла настоящей красавицей
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Всплыли новые детали скандала с наследством покойного Баталова

Всплыли новые детали скандала с наследством покойного Баталова

Дележка наследства Алексея Баталова набирает новые обороты.
прочитано 666 раз

Заслуженный артист ушел из жизни больше 4 лет назад, однако скандалы вокруг него никак не утихнут. Камнем преткновения является наследство Баталова. Суть истории такова: вдову и дочь артиста незаконным путем лишили полученного имущества. По факту мошенничества возбудили уголовное дело на актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По договору ренты именно они получили имущество.

ПО ТЕМЕ

Голубкина взорвалась после вопроса об отцовстве Баталова: Чушь собачья!

"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду

Дело в том, что по документам Дрожжина должна была обеспечивать уход за Марией Баталовой, которая является инвалидом детства с тяжелой формой ДЦП, но своих обязанностей не выполняла. В итоге ее обвинили в незаконном присвоении чужого имущества. Суд постановил договоры ренты недействительными. Наталья Дрожжина подала апелляцию на решение суда, она будет рассмотрена 30 августа. Также 22 сентября состоится слушанье по делу об отстранении нотариуса, который заверил сделку.

Ранее покойный Алексей Баталов был замешан в еще одном скандале. Администратор Москонцерта Нина Федорова заявила, что артист является биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной. Мол, Лариса Голубкина встречалась с ним пять лет и разошлась, когда Марии был год. Актриса опровергла эту информацию, назвав "бредятиной".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
29 августа 2021, 14:50 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Новые фото Заворотнюк-старшей в соцсетях ввели россиян в ступор

"Как вы похожи!"
Шоу-бизнес

"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь

Телеведущая разоткровенничалась
Шоу-бизнес

Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага

Балерина влипла в громкий скандал
Шоу-бизнес

"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру

Певец расплакался при всех

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Здоровье

Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам
В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки
Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Подмосковье поймали выкравшего из автосалона сейф мужчину
Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске
В Самарской области по вине пьяного водителя погиб человек
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+