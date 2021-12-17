Скандал с наследством Баталова получил новый поворот

Громкий скандал с наследством Алексея Баталова разгорелся еще два года назад. Этой весной суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах Марии Баталовой, и заключенные с Наталией Дрожжиной договоры пожизненного содержания были признаны недействительными. Теперь эта история получила новый поворот – речь идет уже о реальных деньгах.
Вдова Баталова заявила, что скандальная пара сняла с их с дочерью счетов огромные суммы. Теперь Гитана Аркадьевна хочет получить эти деньги обратно. Как сообщил Пятый канал, потерпевшая сторона требует с Дрожжиной почти два миллиона рублей, а также более 120 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Что касается супруга актрисы, то с него истцы требуют еще 500 тысяч рублей.
Судя по всему, эти деньги были потрачены на приобретение недвижимости – неких комнат, которые вдова никогда даже не видела. Однако какие именно суммы ушли на это, еще предстоит выяснить. Дрожжина уверяет, что совершала все действия в интересах вдовы и дочери Баталова, между которыми был заключен устный договор дарения. Однако, по словам представителя потерпевших, именно в результате этих действий Гитана Аркадьевна лишилась всех средств. К тому же, никаких официальных доказательств устным договоренностям нет.
Вдова актера настаивает на том, что она никогда не давала разрешение на приобретение на ее деньги какой-либо недвижимости, даже для третьего лица.
Уже известно, что Цивин и Дрожжина не собираются возвращать деньги просто так. Поэтому разбирательства несчастной семьи Алексея Баталова со скандальной парой продолжатся, правда, теперь уже в следующем году.