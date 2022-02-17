Раскрыты пугающие детали внезапной смерти Утяшевой: Пена изо рта, язык выпал

Семья Ляйсан Утяшевой пережила страшную трагедию.

Телеведущая всегда появлялась на публике с улыбкой на лице. Так что, сложно поверить, что на самом деле в душе она до сих пор не может смириться с уходом самого близкого человека в ее жизни, произошедшим в 2012 году.

Ляйсан была в очень близких отношениях со своей мамой – Зульфией Утяшевой, поэтому новость о том, что она скончалась, стало для спортсменки настоящим шоком. Долгое время она не раскрывала подробностей того злополучного вечера, но вот наконец-то решила прервать молчание и раскрыть пугающие детали смерти ее родственницы.

Супруга Павла Воли призналась, что до сих пор не знает точную причину трагедии, потому что не была на вскрытии, но врачи сказали ей, что всему виной отвалившийся тромб. В тот вечер мама и дочь были в ресторане: Зульфия чувствовала себя нормально, так что, близкие и подумать не могли о том, что что-то может произойти. Внезапно ей стало плохо, на место сразу вызвали скорую, а позже бригаду медиков попросили приехать домой.

"Она мне сказала одно: "Не спеши, дай мне просто полежать". А я спрашиваю: "Ты пить хочешь?". Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал. Она трясется…" — поделилась воспоминаниями телеведущая.

Маму звезды на скорой увезли в больницу: когда машина уезжала, Ляйсан стояла на улице и, не отдавая себе отчета, истошно кричала – так громко, что соседи вызвали полицию. Медики не смогли помочь женщине, и она скончалась в возрасте 47 лет.