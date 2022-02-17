Истосковавшаяся Арзамасова устроила Авербуху горячий прием: Как будто два года не был

Елизавета Арзамасова долгое время ждала любимого мужа из Пекина.

Илья Авербух наконец-то вернулся из Китая, где он освещал Олимпийские игры. Елизавета Арзамасова во время командировки мужа оставалась дома вместе с маленьким сыном и очень скучала. По случаю возвращения мужчины истосковавшаяся актриса устроила возлюбленному горячий прием.

О том, как это было, звезда рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Точнее – показала. Арзамасова опубликовала очень трогательное видео, на которое попал момент возвращения Авербуха – уставший мужчина вошел в дом и буквально обалдел.

По всей квартире Авербуха ждали шарики с приветственными надписями, торт в виде пряничного домика, тематические пряники и прочие приятные мелочи. Вишенкой же на торте оказалась сама Арзамасова вместе с сыном – к приезду любимого мужчины они нарядились в футболки с его фотографиями.

Елизавета Арзамасова и сама не смогла сдержать слез от такой трогательной встречи. Не меньшее впечатление этот прием произвел и на ее подписчиков. В комментариях люди отметили, что актриса – просто волшебница, а ее муж – самый счастливый мужчина на свете.

"Как здорово, когда дома так ждут", "Дом, в котором живет любовь!!!", "Вот это и есть счастье!", "Какая теплая встреча", "Как будто 2 года не был дома," – написали восхищенные фолловеры.