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Шоу-бизнес
Арзамасова показала трогательное видео с сыном: Прелесть

Арзамасова показала трогательное видео с сыном: Прелесть

В этом году день всех влюбленных заиграл для Арзамасовой новыми красками – сын артистки празднует полгода.
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После рождения наследника Лиза Арзамасова с головой ушла в материнство. Девушка наслаждается своей новой ролью и часто делится с подписчиками моментами из жизни Льва. Накануне малышу стукнуло шесть месяцев, по этому случаю актриса решила разместить милое видео со своим любимым мужчиной.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Артистка выложила в свой "Инстаграм" ролик из семейного архива. На нем запечатлены молодые родители, которые забавляются с малышом. Видео получилось невероятно трогательным, видно, что Лиза и Илья безгранично счастливы, проводя время с сыном. Арзамасова отметила, что теперь праздник всех влюбленных приобрел новый смысл, ведь четырнадцатого числа родился любимый Лев.

Фанаты буквально завалили артистку поздравлениями. "Бесконечного счастья и крепкого здоровья вам", "Какие вы замечательные, приятно смотреть", "Поздравляю! Замечательный малыш. Счастья и здоровья вашей замечательной семье", "Счастье и радость! Пусть так будет всегда", "Левушка солнышко, счастье расти в семье, где есть любовь", "Такой большой уже! Поздравляю с этой прекрасной датой", "Прелесть", – написали поклонники.

Напомним, что об отношениях Арзамасовой и Авербуха начали говорить в 2020 году. Некоторое время пара никак не комментировала слухи, однако потом их засняли во время прогулки. Влюбленные не стали отнекиваться и объявили о романе.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 12:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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