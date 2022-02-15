Арзамасова показала трогательное видео с сыном: Прелесть

После рождения наследника Лиза Арзамасова с головой ушла в материнство. Девушка наслаждается своей новой ролью и часто делится с подписчиками моментами из жизни Льва. Накануне малышу стукнуло шесть месяцев, по этому случаю актриса решила разместить милое видео со своим любимым мужчиной.
Артистка выложила в свой "Инстаграм" ролик из семейного архива. На нем запечатлены молодые родители, которые забавляются с малышом. Видео получилось невероятно трогательным, видно, что Лиза и Илья безгранично счастливы, проводя время с сыном. Арзамасова отметила, что теперь праздник всех влюбленных приобрел новый смысл, ведь четырнадцатого числа родился любимый Лев.
Фанаты буквально завалили артистку поздравлениями. "Бесконечного счастья и крепкого здоровья вам", "Какие вы замечательные, приятно смотреть", "Поздравляю! Замечательный малыш. Счастья и здоровья вашей замечательной семье", "Счастье и радость! Пусть так будет всегда", "Левушка солнышко, счастье расти в семье, где есть любовь", "Такой большой уже! Поздравляю с этой прекрасной датой", "Прелесть", – написали поклонники.
Напомним, что об отношениях Арзамасовой и Авербуха начали говорить в 2020 году. Некоторое время пара никак не комментировала слухи, однако потом их засняли во время прогулки. Влюбленные не стали отнекиваться и объявили о романе.