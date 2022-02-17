"Вертит жопой": вернувшейся в театр Бузовой дали под дых

Рустам Солнцев жестко прошелся по Ольге Бузовой, которая решила вернуться в театр.

Ольга Бузова всю жизнь пробует себя в разных амплуа. Она и телеведущая, и певица, и блогер, а с недавних пор еще и актриса. Экс-супруга Дмитрия Тарасова поднялась на сцену МХАТа летом прошлого года. Она сыграла роль шпионки в спектакле "Чудесный грузин".

Ненавистники еще долго высмеивали артистку за то, что она, по их словам, выглядела нелепо, а еще ужасно пела. Как оказалось потом, так и было задумано с самого начала. Коллеги разносторонней личности тоже успели дать свой комментарий. Кажется, не осталось ни одной российской знаменитости, которая не высказалась бы на этот счет.

Из МХАТа Ольгу выгнали, но она, судя по всему, грустить не намерена. Она заявила, что у нее уже есть несколько предложений от разных режиссеров. В "Инстаграме" она предупредила, что совсем скоро опять появится на сцене какого-нибудь театра. Детали бывшая участница и ведущая "Дома-2" пока уточнять не стала.

"Нет, я считаю, что ей вообще не надо идти на театральную сцену, потому что у нее нет театрального таланта. Она в принципе говенная вокалистка, всратая, но не плохая артистка. Поэтому пусть вертит жопой до 40, а потом все, на пенсию", – не сдержал своих эмоций Рустам Солнцев.

Конечно, нашлись и те, кто рад видеть блогера в театре. Некоторые поклонники остались без ума от образа своего кумира, и наверняка они будут счастливы еще раз сходить на спектакль с участием звезды.