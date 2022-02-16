"Один из самых страшных дней в жизни": Бузова попала в крайне опасную ловушку

Поющая ведущая находится на съемках шоу "Звезды в Африке", погода в регионе крайне непредсказуемая. Над проектом работает большая команда, которая разбила лагерь в городе Лимпопо. Там съемочную группу и застало страшное природное явление, из-за которого Бузова и ее коллеги оказались в опасной ловушке.
Ольга рассказала о жутком урагане в своем блоге, она призналась, что это было очень страшно. "Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни …Сегодня уже могу об этом говорить, потому что Слава Богу никто не пострадал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.
В катаклизме пострадали все сооружения, техника, оборудование, благо, никого из людей не задело. Всю ночь команда работала над восстановлением площадки, чтобы продолжить съемочный процесс. Бузова добавила, что Африка крайне непредсказуема, поэтому они готовы к многому. Однако съемки уже подходят к концу и 27 февраля выйдет первый эпизод нового сезона.
Подписчики бурно отреагировали на страшную ситуацию, в которую попала Ольга Бузова. "Какой кошмар… перед природой человек бессилен", "Хорошо что никто не пострадал", "Хорошо, что без жертв, лагерь восстановится и съемки продолжаться! А тебе будет, что внукам рассказать", "Кошмар, главное – все живы!", "Оля, а где вы пережидали ураган? Где спасались от него участники?", – написали комментаторы.