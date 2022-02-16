Грозит ли костлявая рука голода: финансовый советник Киркорова проверил Бузову на обнищание

Сейчас Ольга находится в топе знаменитостей, но журналисты продолжают спрашивать ее о страхе по поводу денег. Бузова уверяет, что на ней лежит большая ответственность за родителей, ее команду и за себя, поэтому она делает все возможное для того, чтобы много зарабатывать.
Психолог Инна Тлиашинова, которая не раз делала личные разборы звездам шоу-бизнеса, провела диагностику певицы по авторской методике "Мастер Разборов" и выяснила, что причин опасаться костлявую руку голода у Бузовой нет.
"Мышление Ольги Бузовой полностью настроено на богатство. Даже на уровне подсознания Ольга ассоциирует себя с королевскими особами и принцессами. Поэтому нищета ей не грозит, и она может не переживать по этому поводу", – успокоила Тлиашинова.Напомним, в Forbes недавно подсчитали, сколько заработала Бузова в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Оказалось, что в этот период звезда "Дома-2" получила 3,3 миллиона долларов (почти 252 миллиона рублей по текущему курсу).
К авторской методике Инны Тлиашиновой обращаются многие известные персоны, которым она помогает проработать вопросы, связанные с финансами, личной жизнью, карьерой. Среди них Филипп Киркоров, Ани Лорак, Яна Рудковская, Азиза, Марина Федункив и многие другие.