"Вскрикиваю от боли": с Бледанс случилось большое несчастье

52-летняя Эвелина Бледанс травмировалась перед спектаклем. Актриса поделилась бедой с поклонниками.

Звезда сообщила в своем инстаграм-аккаунте о том, что инцидент произошел после окончания первого акта постановки. Теледива рассказала, что ЧП случилось в гримерке.

Эвелина Бледанс рухнула со стула на копчик. По признанию знаменитости, боль была невыносимой. У артистки даже полились слезы. Но она не могла подвести зрителей, и вышла играть дальше.

"Упала. Сильно", – цитирует Эвелину Бледанс Пятый канал. Она отметила, что из-за жуткой боли внутренне вскрикивала от боли, не могла двинуться, а все ее тело содрогалось. Актриса выпила обезболивающее лекарство, но оно не решило проблему.

Она также напомнила, что в свое время получила серьезную травму на шоу "Большие гонки" Первого канала. Тогда ЧП грозило ей операцией, но, к счастью, все обошлось. Поклонники поддержали знаменитость. Они пожелали Эвелине Бледанс скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее телеведущая призвала спасти своего коллегу – актера Валерия Николаева. Он был арестован за управление авто в нетрезвом состоянии и без прав, из-за чего какое-то время провел в спецприемнике. Прямиком оттуда звезду сериала "День рождения Буржуя" увезли в психиатрическую клинику Звезде поставили неутешительный диагноз – биполярное расстройство. Эвелина Бледанс заявила, что давно замечала агрессию в поведении артиста.