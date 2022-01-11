"Родился еще один малыш": Бледанс на Рождество круто поменяла жизнь

Звезда экранов Эвелина Бледанс поделилась радостной новостью с поклонниками.

Светская львица Эвелина Бледанс — счастливая мать двоих сыновей. Ее младший наследник Семен имеет генетическое заболевание, синдром Дауна. Несмотря на особенности своего мальчика, артистка очень любит его и заботится о его будущем. Она сумела устроить судьбу ребенка так, чтобы он был примером для многих и познал светлую сторону мира.

В инстаграм-аккаунте знаменитость сообщила, что круто поменяла жизнь — создала уникальный проект при участии "солнечного" сына. Семен и его сверстник Валерий образовали первый в мире инклюзивный дуэт. Еще 7 января мальчики спели на сцене вместе, выступление транслировали на федеральном канале НТВ.

"А у меня в Рождество родился еще один малыш — дуэт "+1"! С нами не страшно, с нами свет, добро и сама жизнь!" — радостно заявила фанатам Эвелина Бледанс. Она попросила аудиторию "Инстаграм" подписаться на профиль нового проекта, чтобы поддержать его развитие.

Подписчики поздравили теледиву с успешным стартом инклюзивного дуэта и оставили для нее приятные заметки в комментариях. "Вы умничка! Дай бог вам с сыночком здоровья, счастья и благополучия!", "Вы самая суперская мамочка!", "Я от вас в восторге! Вы лучшая мама на свете!" — написали звезде пользователи Сети.