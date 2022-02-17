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Шоу-бизнес
Врачи вынесли вердикт травмированному Милохину

Врачи вынесли вердикт травмированному Милохину

20-летний Даня Милохин прошел обследование после ЧП. Медики поставили ему неутешительный диагноз.
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Подробностями блогер поделился в своем тикток-аккаунте. У звезды выявили сотрясение мозга. Несмотря на это, певец заявил, что хорошо себя чувствует. Артисту прописали постельный режим и запретили заниматься хоккеем.

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Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Судя по ролику, исполнитель чувствует себя нормально. Сейчас он уже находится в DreamTeam House, где живет вместе с другими тиктокерами. Фанаты порекомендовали Дане Милохину серьезно относиться к своему здоровью.

Напомним, ЧП произошло на Земляном Валу перед ТРК "Атриум". В музыканта врезался велосипедист. Блогер потерял сознание на пару минут. Виновник столкновения не стал скрываться с места происшествия. Велосипедист не стоял в сторонке, а вместе с очевидцами пытался помочь исполнителю.

Недавно Даня Милохин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимки, а которых видны его травмы. Сначала поползли слухи, что знаменитость избили, но вскоре эти домыслы были опровергнуты.

Примечательно, что ранее некоторые россияне не поверили звезде, посчитав, что случай был постановочный. По мнению пользователей Сети, очень странно, что парень сразу после удара начал фотографировать лицо.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 10:01 Источник: TikTok ✓ Надежный источник
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Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Опять брехня.Как можно сотрясти ТО,чего НЕ БЫЛО и в помине.
Гость960793
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Урод и фрик.... так тебе и надо
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