Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница

Артистка не хочет обрастать слухами, поэтому не скрывает, что ее нынешний внешний вид – во многом заслуга пластических хирургов. Все люди стареют, и это нормально. Однако, по мнению Апиной, артисты не имеют права делать это некрасиво, ведь они публичные люди. Именно поэтому Алена Апина активно пользуется достижениями современной медицины и косметологии.
В погоне за идеальным телом исполнительница хита "Электричка" скорректировала свою фигуру. Апина всю жизнь хотела "красивую попу" и тонкую талию. Теперь ее мечта сбылась, и это для звезды – настоящий повод для гордости.
По оценке экспертов, певица сделала абдоминопластику, откачала жир с живота, боков и спины, произвела липофиллинг ягодиц. Что касается лица, то скорее всего была сделана подтяжка, а также блефаропластика верхних и нижних век.
В беседе с Пятым каналом исполнительница пояснила, что главный посыл всех этих манипуляций заключается в том, чтобы доказать: возраст – это лишь цифра в паспорте и после 50 лет жизнь не заканчивается.
"Не от того, что мне хочется показать, какая у меня задница или что я такая вся крутая," – пояснила звезда.
По мнению Апиной, других способов стареть красиво сегодня нет, поэтому стесняться прибегать к услугам хирургов и говорить о пластике не стоит.
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