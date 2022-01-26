Выписавшаяся из больницы Апина с фиолетовыми волосами шокировала россиян

Алена Апина удивила фанатов чересчур смелым образом.

Недавно Алена Апина попала в больницу. Она вышла на связь с поклонниками прямо с больничной койки, чем напугала фанатов. Причину своей госпитализации артистка называть не стала, но потом стало ясно, что у нее была плановая операция.

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Сейчас Апина уже выписалась и вернулась к привычному образу жизни. Она ведет "Инстаграм" и активно общается с фанатами. На днях артистка удивила россиян смелым преображением. Она предстала перед поклонниками с фиолетовыми волосами, в длинной черном платье от модного дизайнера Гони Никабадзе. Певица взгромоздилась на постамент и доставала головой почти до потолка.

"Может побыть Мальвинкой? Подумаю!" – написала Апина.

Не все поклонники оценили такого преображения Апиной. Некоторые отметили, что певица превратилась в платье в настоящую бабулю.

"Цвет волос не по масти"; "Вот этот воротник-пончо но как-то престарело выглядит", – написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что 57-летняя Алена Апина впервые вышла в свет после пластической операции. Певица призналась, что у нее никогда не было ни бедер, ни талии, поэтому она прибегла к операции под названием "структурирование".