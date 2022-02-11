Чудом выжившая МакSим решилась на важный шаг: Это совершилось

Прошлый год для Марины Максимовой выдался по-настоящему тяжелым. Летом она оказалась на грани жизни и смерти из-за тяжелой болезни. Прогнозы были совсем не утешительными, но за здоровье звезды молилась почти вся страна, и женщина чудом выжила. При этом болезнь не прошла даром, и медики говорили, что вернуться к музыкальной карьере МакSим сможет еще не скоро – лишь после долгой реабилитации.
Сейчас Максимова активно восстанавливается и, как выяснилось, уже решилась на важный шаг в деле возвращения на сцену. Вместе с Егором Кридом МакSим выпустила новый трек "Отпускаю" – на днях он появился на всех цифровых площадках. В новой песне Марина исполняет только припев, но после того, что ей пришлось пережить, это уже много.
Егор Крид в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что совместная песня родилась еще полгода назад. Музыкант сразу согласился на такой дуэт, как только услышал о предложении. Когда трек был записан, мужчину просто переполняли эмоции, а припев в исполнении МакSим пронзил его до глубины души.
"Я рад, что это совершилось. Я рад, что вы это тоже услышите и почувствуете!" – признался растроганный Крид.
Подписчики дружно согласились с тем, что песня получилась просто нереальной, и от души поблагодарили артистов, решившихся на такую неожиданную коллаборацию.
Поклонники понимают, что Марине Максимовой пришлось приложить немало усилий для этого шага, и очень это ценят. Еще недавно "Дни.ру" писали о том, что исхудавшая МакSим не может встать на ноги после возвращения с того света.