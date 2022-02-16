"С моим дорогим": довольный Басков прижался к красавцу-брюнету

Сегодня "натуральный блондин" опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок с высоким обаятельным брюнетом в строгом костюме. Под фото Николай Басков рассказал, что рядом с ним – сам министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба, который является его хорошим другом.
"Встретился в Москве с моим дорогим другом," – пояснил довольный артист.
Сам Басков является Послом доброй воли Абхазии и много внимания уделяет поддержке юных артистов этой страны. Поэтому музыканту было что обсудить со своим другом. Мужчины наметили планы по развитию сотрудничества и даже сделали совместное фото на память.
На снимке улыбающийся блондин Басков крепко прижался к своему товарищу-брюнету – получилось очень эффектно. Поклонники музыканта отметили, что министр удивительно красив, и поблагодарили Николая Баскова за поддержку молодых дарований солнечной Абхазии.
"Какой красивый министр!!!", "Боже, какой вы красивый и у вас друзья соответствующие", "Министр просто красавчик", "Какое красивое фото," – написали удивленные фанаты.
А еще недавно Николай Басков насторожил народ своим видом, и его поклонники даже забили тревогу – "Дни.ру" писали о том, что скрывающего свою проблему мужчину неожиданно вздуло.